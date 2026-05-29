Righe o macchie sulle unghie anche la spia di malattie | cosa spiegano della nostra salute

Da caffeinamagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le unghie con righe o macchie possono indicare problemi di salute, poiché spesso riflettono condizioni interne o carenze nutrizionali. La presenza di linee orizzontali, ad esempio, può essere collegata a malattie acute o a problemi metabolici, mentre le macchie scure potrebbero segnalare traumi o altre patologie. Anche cambiamenti nel colore o nella consistenza delle unghie sono considerati segnali di possibili disturbi.

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Le unghie sono spesso considerate un semplice dettaglio estetico, ma in realtà possono trasformarsi in una vera e propria finestra sullo stato di salute dell’organismo. Cambiamenti nel colore, nella forma o nella consistenza non rappresentano soltanto un problema estetico: in alcuni casi possono essere il primo campanello d’allarme di disturbi dermatologici, carenze nutrizionali o patologie più complesse. Osservarle con attenzione può quindi aiutare a individuare segnali che meritano approfondimenti medici. >> Co-conduttrice Sanremo 2027, Stefano De Martino sul palco con la numero 1: pubblico impazzito Un’unghia sana si presenta generalmente liscia, leggermente convessa, resistente ma elastica, con una colorazione rosata uniforme e un aspetto lucente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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