Macchie righe e ispessimenti | la dermatologa Carrera spiega cosa ci rivelano le unghie sulla nostra salute

Le unghie mostrano cambiamenti come macchie, righe e ispessimenti, che possono indicare variazioni dello stato di salute. La dermatologa Manuela Carrera spiega come interpretare questi segnali, sottolineando che le alterazioni ungueali sono spesso un campanello d’allarme. Conoscere i diversi aspetti delle unghie permette di individuare eventuali problematiche e capire cosa potrebbero segnalare.

Le unghie ci parlano: ogni alterazione può essere un segnale da riconoscere. Impariamo a scoprire i campanelli dall'allarme che ci lanciano con l'aiuto della dermatologa Manuela Carrera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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