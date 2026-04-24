Macchie patina gialla e sanguinamento la dentista Polizzi rivela cosa dicono i denti della nostra salute

Una dentista ha spiegato come i segnali visibili nei denti, come macchie, colorazioni gialle o grigi e sanguinamenti gengivali, possano indicare condizioni di salute orale che richiedono attenzione. Questi sintomi non sono solo questioni estetiche, ma possono rappresentare segnali di problematiche più serie legate alla salute dentale. La presenza di alterazioni nel colore e sanguinamenti può richiedere un controllo approfondito da parte di un professionista.