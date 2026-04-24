Macchie patina gialla e sanguinamento la dentista Polizzi rivela cosa dicono i denti della nostra salute
Una dentista ha spiegato come i segnali visibili nei denti, come macchie, colorazioni gialle o grigi e sanguinamenti gengivali, possano indicare condizioni di salute orale che richiedono attenzione. Questi sintomi non sono solo questioni estetiche, ma possono rappresentare segnali di problematiche più serie legate alla salute dentale. La presenza di alterazioni nel colore e sanguinamenti può richiedere un controllo approfondito da parte di un professionista.
I denti gialli, grigi o il sanguinamento delle gengive non sono semplici inestetismi della pelle, ma possono essere anche un campanello d’allarme da non sottovalutare per problemi più seri legati principalmente alla salute dei denti. La dentista Elisabetta Polizzi ha spiegato a Fanpage.it quando è il caso di intervenire e quali trattamenti siano efficaci.🔗 Leggi su Fanpage.it
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