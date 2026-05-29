Roma, 29 maggio 2026 – La sanità resta il tema che costringe la politica a sedersi allo stesso tavolo. Il Servizio sanitario nazionale è sotto pressione tra carenza di personale, invecchiamento della popolazione e crescita delle cronicità. Ed è attorno alla figura dell’infermiere – soprattutto libero professionista – che politica, enti previdenziali e operatori sanitari stanno provando a ridisegnare gli equilibri della sanità italiana. La discussione al centro dell’incontro organizzato da Enpapi dal titolo ‘Infermieri libero-professionisti: una risorsa strutturale per il Ssn’, svolto oggi a Roma, si inserisce all’interno del confronto sulla legge delega delle professioni sanitarie, attualmente all’esame della Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riforma Servizio sanitario, nodo su 30mila infermieri liberi professionisti. Enpapi: "Basta gettonisti"

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