Mattarella agli infermieri | Il Servizio sanitario nazionale garantisce il principio di uguaglianza
Il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio agli infermieri sottolineando che il Servizio sanitario nazionale assicura il paritario accesso alle cure per tutti. Durante un evento, ha richiamato i valori fondamentali del sistema sanitario pubblico e ha evidenziato il ruolo degli operatori sanitari nel mantenimento di questi principi. Il discorso si è concentrato sull'importanza di rispettare e rafforzare la rete di assistenza sanitaria pubblica.
Il Presidente ha sottolineato come infermiere e infermieri rappresentino un punto di riferimento essenziale non solo nelle cure mediche, ma anche nel sostegno umano e psicologico ai pazienti. Ha ricordato che il loro lavoro si fonda su valori come solidarietà, umanità e fiducia, elementi indispensabili insieme alle terapie. Mattarella ha inoltre evidenziato il percorso di crescita della professione infermieristica in Italia, diventata negli anni sempre più centrale all’interno del sistema sanitario. Parole che, secondo Mattarella, descrivono bene una professione che mette al centro la persona nella sua interezza, prendendosene cura sia dal punto di vista fisico sia da quello umano e morale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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