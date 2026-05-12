Mattarella agli infermieri | Il Servizio sanitario nazionale garantisce il principio di uguaglianza

Il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio agli infermieri sottolineando che il Servizio sanitario nazionale assicura il paritario accesso alle cure per tutti. Durante un evento, ha richiamato i valori fondamentali del sistema sanitario pubblico e ha evidenziato il ruolo degli operatori sanitari nel mantenimento di questi principi. Il discorso si è concentrato sull'importanza di rispettare e rafforzare la rete di assistenza sanitaria pubblica.

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