Miniere di uranio Rifondazione Comunista non ci sta | No alla riapertura

La Federazione provinciale di Sondrio di Rifondazione Comunista si oppone alla possibile riapertura delle miniere di uranio situate sulle Orobie di Novazza e nella Val Vedello. In una nota ufficiale, il partito critica le istituzioni regionali per aver sostenuto decisioni considerate dannose e rischiose, senza specificare dettagli tecnici o motivazioni. La posizione è chiara nel rifiutare ogni proposta di ripresa delle attività minerarie in quella zona.

La Federazione provinciale di Sondrio del Partito della Rifondazione Comunista dice no a qualsiasi ipotesi di riapertura delle miniere di uranio sulle Orobie di Novazza e della Val Vedello e punta il dito contro le istituzioni regionali, accusate di promuovere scelte energetiche "in perdita e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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