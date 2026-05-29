Un programma televisivo internazionale ha dedicato la sua prima puntata del venerdì a Vincenzo Varone, giornalista noto nel settore cattolico. La puntata si concentra sulla sua carriera, sulla fede e sulla memoria di Natuzza Evolo, figura religiosa e mistica. La trasmissione presenta immagini e interviste che ripercorrono momenti significativi della vita di Varone e il suo impegno nel giornalismo religioso.

Fast News Platform apre la sua programmazione del venerdì con una puntata dal forte respiro internazionale dedicata a una delle figure più autorevoli del giornalismo cattolico contemporaneo: Vincenzo Varone. Nel corso della diretta Vincenzo Varone è stato protagonista di un lungo confronto che ha attraversato informazione, spiritualità, memoria e radici culturali, coinvolgendo ospiti collegati dagli Stati Uniti e dall’Argentina. Un appuntamento che conferma la crescita internazionale del progetto editoriale legato a Fast News Platform e alle numerose testate nate negli anni accanto a “La Prima Pagina”. Uno dei momenti più intensi della diretta è stato il collegamento con Attilio Carbone dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Riflettori internazionali su Vincenzo Varone: tra giornalismo, fede e memoria di Natuzza Evolo

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