A Paravati di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, sono state diffuse le parole di Gesù rivolte a Natuzza Evolo, una serva di Dio. Il messaggio si concentra sulla critica all’ingordigia e al potere, invitando a riflettere sul valore del denaro e sulla ricerca della felicità autentica. L’evento ha coinvolto un pubblico presente nel luogo di incontro.

PARAVATI DI MILETO (Vibo Valentia). – Un messaggio che invita alla riflessione sull’uso del denaro e sulla vera felicità arriva dalle parole di Gesù alla serva di Dio Natuzza Evolo. Lo scrittore Vincenzo Varone, nel suo libro La sfida. Il giornale delle idee differenti, ricorda le apparizioni avvenute il 14 aprile 1992, durante il periodo pasquale. Secondo quanto riportato, Gesù avrebbe detto a Natuzza: “Il mondo è diventato tenebra per l’ingordigia del denaro e del potere. La ricchezza è come la paglia che in un attimo brucia”. Un ammonimento sulla superficialità di chi cerca solo il profitto, ignorando valori spirituali e morali. Le parole proseguono sottolineando come molti siano distratti dai piaceri terreni, trascurando la preghiera e la cura dell’anima. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le parole di Gesù a Natuzza Evolo: un monito contro l’ingordigia e il potere

