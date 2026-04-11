Cosenza il miracolo di Natuzza Evolo diventa teatro in 3D

A Cosenza, nel mese di maggio, sarà rappresentata al Teatro Rendano una nuova produzione teatrale intitolata Fortunata di Dio, diretta da Ruggero Pegna. Lo spettacolo si ispira al legame tra l’organizzatore e la figura di Natuzza Evolo, riconosciuta come mistica. La rappresentazione, realizzata con tecnologia 3D, porta sul palco un racconto che si collega alla vita e alle esperienze della figura religiosa.

Ruggero Pegna porterà sul palcoscenico del Teatro Rendano di Cosenza, nel mese di maggio, la nuova produzione teatrale intitolata Fortunata di Dio, un’opera che nasce dal legame profondo tra l’organizzatore di eventi e la figura mistica di Natuzza Evolo. Il progetto, che vede coinvolta Annalisa Insardà nel ruolo della mistica, si configura come un tributo artistico e spirituale scaturito da un evento personale decisivo avvenuto nel 2002. Quarant’anni di musica e il legame con il miracolo della guarigione. La cifra che segna il traguardo della carriera di Ruggero Pegna è di ben 1.500 eventi organizzati nell’arco di quattro decenni, un percorso che ha coinvolto circa 3 milioni di spettatori portando la musica internazionale in Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, il miracolo di Natuzza Evolo diventa teatro in 3D Leggi anche: Le parole di Gesù a Natuzza Evolo: un monito contro l’ingordigia e il potere La Divina Commedia diventa kolossal teatrale: tecnologia 3D e acrobazie per DanteLa Divina Commedia Opera Musical riaccende i palcoscenici italiani dal 24 gennaio 2026, portando con sé un bagaglio di successi che parla chiaro:... Argomenti più discussi: Fortunata di Dio, Ruggero Pegna racconta l’opera ispirata a Natuzza Evolo. Il debutto a Cosenza; Al Rendano di Cosenza, Fortunata di Dio: il teatro racconta la vita di Natuzza Evolo. Fortunata di Dio, Ruggero Pegna racconta l’opera ispirata a Natuzza Evolo. Il debutto a CosenzaRuggero Pegna celebra 40 anni di carriera con una produzione intensa e personale: Per me Natuzza è stata una figura fondamentale della mia vita ... quicosenza.it Natuzza Evolo: Cosenza, presentata l’opera teatrale Fortunata di DioÈ stata presentata a Cosenza, al Palazzo della Provincia, l’opera teatrale Fortunata di Dio sulla vita della mistica Natuzza Evolo che andrà in scena in Prima Assoluta il 23 e 24 maggio al Teatro ... agensir.it PARAVATI DI MILETO(VIBO VALENTIA) NATUZZA EVOLO E L'ANGELO CUSTODE CHE LA GUIDAVA E LA CONSIGLIAVA Natuzza Evolo così descriveva l'Angelo custode. Un bambino, secondo la sua descrizione, di 8/9 anni, che la guidava e la consigliava - facebook.com facebook