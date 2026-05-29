Un incendio è divampato in un bosco di Ridanna, richiedendo l’intervento di 70 soccorritori e di un elicottero. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra gli alberi, rendendo difficile l’accesso. Il terreno accidentato ha complicato le operazioni di spegnimento, portando a un rafforzamento delle risorse di Vipiteno per contenere il fuoco. Nessuna informazione sulla causa dell’incendio è stata ancora comunicata.

? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a propagarsi così velocemente nel bosco?. Perché il terreno impervio ha reso necessari i rinforzi di Vipiteno?. Cosa ha causato l'innesco del rogo a 1.700 metri di quota?. Dove si concentreranno i controlli per evitare nuovi focolai residui?.? In Breve Incendio di mezzo ettaro sviluppatosi il 28 maggio a 1.700 metri di quota.. Fronte del rogo lungo 120 metri e largo 40 metri in zona Stadlalm.. Intervento coordinato dei vigili del fuoco di Racines, Racines di Dentro e Vipiteno.. Indagini in corso per ricostruire la causa dell'evento vicino al punto Hoher Nock.. Circa 70 soccorritori sono stati mobilitati ieri pomeriggio per domare un incendio boschivo che ha colpito un’area di mezzo ettaro sopra Ridanna, nei pressi del museo minerario e in direzione del punto panoramico Hoher Nock. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ridanna, 70 soccorritori e un elicottero per domare il rogo nel bosco

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