Bollate rogo infernale nel deposito di rottami | 60 soccorritori al lavoro

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il deposito di rottami di un’azienda nella zona di via Kennedy a Bollate. Sul posto sono intervenuti circa sessanta soccorritori con diversi mezzi di emergenza per domare le fiamme e gestire la situazione. Le fiamme sono divampate nell’area esterna dell’azienda, specializzata nella lavorazione di materiali ferrosi, e stanno ancora operando per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio ha colpito l’area esterna della Riam, azienda specializzata nel settore della rottamazione di materiali ferrosi, nella zona di via Kennedy a Bollate. Il rogo è scoppiato intorno alle 21 di lunedì, trasformando il piazzale dello stabilimento in un immenso braciere e proiettando una colonna di fumo densa verso il cielo, visibile da grandi distanze. L’emergenza ha richiesto un dispiegamento massiccio di risorse per evitare che le fiamme si propagassero oltre il perimetro aziendale. Circa 60 operatori dei vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Milano e Monza, hanno lavorato incessantemente durante la notte per domare l’incendio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bollate, rogo infernale nel deposito di rottami: 60 soccorritori al lavoro Notizie correlate Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiammeSul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal... Rogo nel deposito edile a Samarate: allerta vicino a MalpensaUn incendio ha colpito un deposito di materiali per l’edilizia a Samarate nella mattinata di questo sabato 11 aprile, scatenando l’intervento...