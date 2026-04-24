Ospedaletti rogo nel centro | intervento rapido per domare il fuoco

Giovedì pomeriggio, intorno alle 17, un incendio si è sviluppato nella vegetazione di corso Giuseppe Garibaldi, nel centro di Ospedaletti. Le fiamme hanno interessato una zona della città, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno lavorato per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni.

? Cosa sapere Incendio nella vegetazione di corso Giuseppe Garibaldi a Ospedaletti giovedì pomeriggio verso le 17.. Vigili del Fuoco e squadre AIB hanno terminato la bonifica dell'area alle ore 20.. Le fiamme hanno lambito la vegetazione in corso Giuseppe Garibaldi a Ospedaletti nel tardo pomeriggio di questo giovedì, scatenando l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine intorno alle 17. Il rogo, che ha interessato una porzione di verde nel cuore della località, ha richiesto un coordinamento immediato tra i soccorritori per evitare che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente verso le zone abitate o le strade limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedaletti, rogo nel centro: intervento rapido per domare il fuoco Notizie correlate I vigili del fuoco passano dal terrazzo per domare il rogo in un condominioFIRENZE – Paura nella tarda mattinata nel capoluogo toscano a causa di un rogo scoppiato all’interno di un edificio residenziale. Incendio in un impianto di trattamento della plastica, vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogoUn grosso incendio è scoppiato ieri sera, intorno alle 22, in un impianto di trattamento dei rifiuti ed in particolare della plastica, in contrada...