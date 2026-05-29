Il Coni ha annunciato il protocollo di collaborazione con Conai, volto alla tutela ambientale attraverso il riciclo negli eventi sportivi. L’accordo rafforza le iniziative già avviate durante le Olimpiadi invernali a Milano-Cortina e punta a sostenere le attività sportive in vista di Los Angeles 2028. La partnership mira a promuovere pratiche sostenibili e a sensibilizzare sul riciclo tra atleti e pubblico durante le manifestazioni sportive.

“Oggi festeggiamo la partnership Coni - Conai. È un momento importante perché rilancia quello che abbiamo fatto a Milano - Cortina e ci proietta verso Los Angeles 2028. Al centro del protocollo c’è il rispetto e la tutela dell'ambiente, che è uno dei fondamenti dello sport e dell’olimpismo moderno”. Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale Coni, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Riciclo e sport, Mornati (Coni): Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente

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