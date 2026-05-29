Riciclo e sport Mornati Coni | Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente
Il Coni ha annunciato il protocollo di collaborazione con Conai, volto alla tutela ambientale attraverso il riciclo negli eventi sportivi. L’accordo rafforza le iniziative già avviate durante le Olimpiadi invernali a Milano-Cortina e punta a sostenere le attività sportive in vista di Los Angeles 2028. La partnership mira a promuovere pratiche sostenibili e a sensibilizzare sul riciclo tra atleti e pubblico durante le manifestazioni sportive.
“Oggi festeggiamo la partnership Coni - Conai. È un momento importante perché rilancia quello che abbiamo fatto a Milano - Cortina e ci proietta verso Los Angeles 2028. Al centro del protocollo c’è il rispetto e la tutela dell'ambiente, che è uno dei fondamenti dello sport e dell’olimpismo moderno”. Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale Coni, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Riciclo e sport, Mornati (Coni): Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente
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