In Italia si sono persi circa 10.000 pazienti nei trial clinici in tre anni, secondo uno studio recente. Nonostante il paese mantenga una posizione di rilievo in Europa come hub di ricerca clinica, si evidenzia una riduzione del coinvolgimento dei pazienti rispetto alle pubblicazioni scientifiche. La diminuzione riguarda principalmente la partecipazione ai trial, mentre la produzione di studi e pubblicazioni rimane stabile.

L’Italia resta tra i grandi hub europei della ricerca clinica, ma c ontinua a perdere terreno quando si passa dalle pubblicazioni ai pazienti. Il nostro Paese, infatti, è quarto in Europa per numero complessivo di trial clinici attivati, ma paga ritardi organizzativi che rallentano l’arruolamento negli studi internazionali. Il risultato sono oltre 10mila pazienti potenzialmente non coinvolti nelle sperimentazioni e circa 180 milioni di euro persi per il Servizio sanitario nazionale in tre anni. Il Rapporto sulla ricerca. È la fotografia scattata dal Rapporto 2025 ‘Missed opportunities’, realizzato dal Laboratorio sul Management delle sperimentazioni cliniche di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con Farmindustria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ricerca, Italia lenta nei trial clinici: persi 10mila pazienti in 3 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Farmaci e ricerca, l’Europa perde terreno sui trial cliniciL’Europa sta perdendo terreno nel campo delle sperimentazioni cliniche, non a causa di carenze di competenze o di richiesta di nuovi farmaci, ma per...

Ricerca, trial clinici e nuove professioni: tre premi a RomaA Roma sono stati consegnati tre premi legati alla ricerca medica, ai trial clinici e alle nuove professioni.

Temi più discussi: Umbria, la bici lenta che porta economia nei borghi - Radio Studio90 Italia; In 10 anni crescita lenta delle rinnovabili, 'serve politica più efficace'; Dall’Hybrid AI agli AI PC: come Lenovo Italia punta sulla trasformazione digitale; Giovani e lavoro, l’Italia resta indietro in Europa, pochi laureati e ingresso lento nel mercato occupazionale.

Ricerca clinica: Italia quarta in Europa ma troppo lenta nella fase di arruolamentoImpiegati 148 giorni per individuare i pazienti e attivare i trial, 36 in più della Spagna: perdita potenziale di 180 milioni per il Ssn nel triennio 2022-2025 ... ilsole24ore.com

HIV. Terapie sempre più semplici, efficaci e su misura. Ricerca italiana protagonista anche nei Paesi a basso reddito, ma incombe la minaccia dei tagli UsaTrattamenti innovativi, sostenibilità e cooperazione globale tra i temi al centro della 17 a edizione di ICAR - Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, dal 21 al 23 maggio a Padova. quotidianosanita.it