Farmaci e ricerca l’Europa perde terreno sui trial clinici

L’Europa sta perdendo terreno nel campo delle sperimentazioni cliniche, non a causa di carenze di competenze o di richiesta di nuovi farmaci, ma per problemi legati alla capacità di attrarre e mantenere gli studi clinici sul proprio territorio. Questa situazione mette a rischio la posizione del continente nella ricerca globale, evidenziando una difficoltà nel competere con altre aree del mondo in questo settore.

L’Europa rischia di uscire dalla geografia globale della ricerca clinica. E non per mancanza di competenze o di domanda, ma per un problema più strutturale: la capacità di attrarre e trattenere sperimentazioni. I trial clinici sono il punto in cui l’innovazione diventa terapia. Non sono solo un passaggio scientifico, ma un nodo economico e strategico: portano investimenti negli ospedali, formano i clinici, offrono ai pazienti accesso anticipato a trattamenti che altrimenti resterebbero fuori portata. Ed è proprio su questo terreno che l’Unione europea ha iniziato a perdere quota. Un ritardo che dura da un decennio. Negli ultimi dieci anni, secondo le analisi dell’industria, l’Europa ha perso circa 60 mila posti nei trial clinici.🔗 Leggi su Formiche.net

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