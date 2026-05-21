A Roma sono stati consegnati tre premi legati alla ricerca medica, ai trial clinici e alle nuove professioni. La rapida evoluzione del settore richiede di semplificare le procedure burocratiche, accelerare le fasi di avvio degli studi e ridurre i tempi necessari per l’arruolamento dei pazienti. Questi riconoscimenti arrivano in un momento in cui l’attenzione si concentra sulla necessità di migliorare l’efficienza nel campo della ricerca clinica.

La ricerca medica sta andando ad una velocità elevatissima e, per stare al passo, è necessario semplificare la burocrazia, accelerare la fase di attivazione e ridurre i tempi di arruolamento dei pazienti negli studi clinici. Servono, dunque, nuove professioni in grado di organizzare al meglio la ricerca medica, sfruttando le tecnologie. Le nuove professioni della ricerca sono state al centro della seconda giornata di ‘Clinical Trials Day’, evento promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Le nuove professioni della ricerca. Figure come lo Study Nurse e lo Study Coordinator rappresentano il presente e il futuro dei trial, una chiave per il successo della ricerca e la tutela dei pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ricerca, trial clinici e nuove professioni: tre premi a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giornata infermiere, Alvaro (Tor Vergata): lauree magistrali cliniche svolta per professione

Sullo stesso argomento

Clinical Trials Day al Gemelli: premi alle nuove professioni della ricerca medicaAl Policlinico Gemelli di Roma, il 21 maggio 2026, la seconda giornata del "Clinical Trials Day" ha messo al centro le nuove professioni della...

Leggi anche: Farmaci e ricerca, l’Europa perde terreno sui trial clinici

Dati clinici, la svolta By Design: il paziente diventa partner della ricerca @UNIMORE_univ | @Cittadinanzatti Leggi l'articolo di Luisa Antunes: trendsanita.it/dati-clinici-s… Read Luisa Antunes’ article: trendsanita.it/en/clinical-da… #TrialClinici #Clinical x.com

Ricerca, trial clinici e nuove professioni: tre premi a RomaFigure come lo Study Nurse e lo Study Coordinator rappresentano il presente e il futuro della ricerca. I premi ... lapresse.it

Studi clinici per il trattamento reddit

Giornata internazionale degli studi clinici: tra miti e realtà della ricerca che salva viteLa Giornata Internazionale degli Studi Clinici riporta al centro il valore della ricerca biomedica. Tra fallimenti, innovazione e intelligenza artificiale, la medicina moderna continua a dipendere dai ... panorama.it