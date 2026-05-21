Ricerca trial clinici e nuove professioni | tre premi a Roma
A Roma sono stati consegnati tre premi legati alla ricerca medica, ai trial clinici e alle nuove professioni. La rapida evoluzione del settore richiede di semplificare le procedure burocratiche, accelerare le fasi di avvio degli studi e ridurre i tempi necessari per l’arruolamento dei pazienti. Questi riconoscimenti arrivano in un momento in cui l’attenzione si concentra sulla necessità di migliorare l’efficienza nel campo della ricerca clinica.
La ricerca medica sta andando ad una velocità elevatissima e, per stare al passo, è necessario semplificare la burocrazia, accelerare la fase di attivazione e ridurre i tempi di arruolamento dei pazienti negli studi clinici. Servono, dunque, nuove professioni in grado di organizzare al meglio la ricerca medica, sfruttando le tecnologie. Le nuove professioni della ricerca sono state al centro della seconda giornata di ‘Clinical Trials Day’, evento promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Le nuove professioni della ricerca. Figure come lo Study Nurse e lo Study Coordinator rappresentano il presente e il futuro dei trial, una chiave per il successo della ricerca e la tutela dei pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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