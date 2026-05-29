Ricerca d’eccellenza e nuove terapie oncologiche | la Medicina nucleare romagnola sul podio italiano

La piattaforma di Medicina nucleare dell’Ausl Romagna-Irst Irccs è stata riconosciuta come centro di riferimento nazionale durante il Congresso dell’Associazione italiana di medicina nucleare e imaging. La presenza e i ruoli istituzionali dei professionisti romagnoli sono stati evidenziati in questa occasione. La struttura si distingue per eccellenza nella ricerca e nelle nuove terapie oncologiche, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama italiano.

La Medicina nucleare ha in Romagna un centro di riferimento di livello nazionale. A confermarlo la presenza, gli interventi e i ruoli istituzionali assunti dai professionisti della piattaforma Ausl Romagna-Irst Irccs al Congresso nazionale dell’Associazione italiana di medicina nucleare e imaging. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Innovazione sostenibile in oncologia: portare le nuove terapie alle pazienti

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