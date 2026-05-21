L' eccellenza della Medicina nucleare romagnola conquista la Cina | invito speciale al congresso oncologico
La Medicina nucleare della Romagna ha ricevuto un invito a partecipare a un congresso dedicato ai tumori dell’apparato genito-urinario, tenutosi recentemente presso il Lishui Central Hospital in Cina. L’iniziativa coinvolge l’Unità formata da strutture dell’Ausl Romagna e dell’Istituto di ricerca “Dino Amadori”. La partecipazione rappresenta un momento di riconoscimento internazionale per le attività di ricerca e applicazione clinica della regione nel campo della medicina nucleare.
La Medicina nucleare della Romagna protagonista in Cina. L’Unità che unisce le strutture di Ausl Romagna e Irst “Dino Amadori” è stata invitata a partecipare al recente congresso scientifico dedicato ai tumori dell’apparato genito-urinario, organizzato presso il Lishui Central Hospital. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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