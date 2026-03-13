Cuore di Donna dona nuove poltrone per le terapie oncologiche al Bolognini

L’associazione Cuore di Donna ha donato nuove poltrone alle terapie oncologiche dell’ospedale Bolognini. L’azienda sanitaria ha ricevuto le sedie per migliorare gli spazi dedicati ai pazienti durante le cure. La donazione mira a offrire un ambiente più confortevole a chi affronta trattamenti contro il cancro. L’iniziativa si inserisce in un progetto di supporto alla struttura sanitaria locale.

Un gesto che parla di attenzione, di vicinanza e di comunità. L’associazione Cuore di Donna, da anni presenza attiva e generosa accanto alla Breast Unit dell’ospedale di Seriate, compie un nuovo passo a sostegno delle pazienti oncologiche con una donazione significativa destinata al Day Hospital oncologico dell’ospedale Bolognini. Grazie all’impegno dell’associazione sono state donate 10 poltrone per infusione terapia, strumenti fondamentali per garantire maggiore comfort durante i trattamenti, per un valore complessivo di 21 mila euro. L’impegno di Cuore di Donna non si ferma qui. L’associazione ha infatti già programmato un ulteriore... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

