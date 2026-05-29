Riapre la SP531 Scalandrone | strada sicura dopo la frana

Da puntomagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La strada provinciale Scalandrone è stata riaperta dopo una chiusura causata da una frana. L’intervento, del valore di circa 300mila euro, ha previsto l’installazione di una rete paramassi e la tutela del patrimonio archeologico presente nell’area. La riapertura consente il ripristino della viabilità sulla tratta tra Bacoli e Pozzuoli.

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Bacoli?Pozzuoli, riaperta la provinciale Scalandrone: intervento da 300mila euro con rete paramassi e tutela del patrimonio archeologico. E’ stata riaperta al transito oggi la Strada Provinciale 531, nota come “Via Scalandrone”, a seguito del completamento dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso interessato dalla frana del 26 settembre 2025, grazie alla progettazione e realizzazione di una rete paramassi di oltre 95 metri da parte della Direzione Manutenzione Tecnica strade 2 dell’ente di piazza Matteotti. La frana e i primi interventi. Il 26 settembre 2025 un cedimento del costone aveva invaso la carreggiata della SP531, arteria che collega Bacoli ad Arco Felice (Pozzuoli), danneggiando anche i pali elettrici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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