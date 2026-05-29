Riapre la SP531 Scalandrone | strada sicura dopo la frana

Notizia in breve

La strada provinciale Scalandrone è stata riaperta dopo una chiusura causata da una frana. L’intervento, del valore di circa 300mila euro, ha previsto l’installazione di una rete paramassi e la tutela del patrimonio archeologico presente nell’area. La riapertura consente il ripristino della viabilità sulla tratta tra Bacoli e Pozzuoli.