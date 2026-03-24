Riapre la strada del Pollino Boni | Una viabilità più fluida e sicura

Sono stati completati i lavori sulla SR71 alla rotatoria in località Pollino, nel comune di Bibbiena. La strada è ora riaperta al traffico, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza agli utenti. La riapertura segna la fine di un intervento che ha interessato la zona e che ha coinvolto diverse fasi di lavori e monitoraggi.

“Sono finalmente conclusi i lavori sulla SR71 alla rotatoria in località Pollino, nel comune di Bibbiena. Nei prossimi giorni la strada comunale del Pollino potrà essere riaperta”, ad annunciarlo l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, che ha fatto il punto sul termine dell’intervento per la realizzazione di un nuovo incrocio, regolato da rotatoria, nell’intersezione tra la strada regionale 71 e la strada comunale del Pollino a Bibbiena. “La nuova rotatoria – ha spiegato Boni – ha sostituito il vecchio incrocio a T, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico in uno snodo della regionale 71 ritenuto particolarmente pericoloso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Bibbiena, riapre la strada del Pollino. Boni: “Una viabilità più fluida e sicura” Lavori al Sodo: "per una strada più sicura"Un intervento mirato, in attesa di lavori più strutturali, per aumentare la sicurezza lungo una delle strade più delicate del territorio comunale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riapre la strada del Pollino Boni Una... Temi più discussi: Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram, Lepore: Ora una festa per questa strada; Riapre la strada del Pellegrinaggio: dieci anni dopo la tragedia di Vincenzo Bono finisce l’isolamento; Tram, riapre via San Felice; Emilia-Romagna: riapre il ponte sul Nure lungo la SS 9 via Emilia a Piacenza. Bibbiena, riapre la strada del Pollino. Boni: Una viabilità più fluida e sicuraArezzo, 24 marzo 2026 – Bibbiena, riapre la strada del Pollino. Boni: Una viabilità più fluida e sicura. Sono finalmente conclusi i lavori sulla SR71 alla rotatoria in località Pollino, nel comune ... lanazione.it Una strada spettacolare, tra le più belle al mondo: riapre nel 2026Per gli amanti dei viaggi in auto o in moto c’è la chance di percorrere la mitica valle di Isterdalen e Valldal, affrontando una pendenza da brividi ... virgilio.it La morte del proprietario di Onlyfans riapre i riflettori - facebook.com facebook Il risultato di oggi non chiude il dibattito, ma lo riapre. Milioni di italiani hanno votato Sì, e la loro voce non può essere ignorata. La riforma della giustizia resta una priorità nazionale, un tema che non si risolve con un voto ma con una battaglia culturale e politic x.com