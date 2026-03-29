Nel primo pomeriggio di sabato, la strada provinciale 90 è stata riaperta dopo essere rimasta chiusa a causa di una frana di arenaria che aveva bloccato il traffico. Il maltempo ha provocato danni diffusi nella zona, e le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni causati dalle precipitazioni. La strada era stata chiusa per motivi di sicurezza e ora è stata riaperta al traffico.

Numerose le criticità registrate. Il sindaco ha inviato una comunicazione al presidente della Provincia, richiedendo un intervento urgente È stata riaperta nel pomeriggio di sabato la strada provinciale 90, interessata da una frana del costone di arenaria che aveva causato il blocco della viabilità. Tutto il territorio di Fossacesia è stato interessato da nuove criticità a seguito del maltempo che ha colpito la zona negli ultimi giorni. Oltre alla frana si sono registrati sul lungomare, temporaneamente chiuso per allagamenti fino alla mattinata di ieri, in particolare nel tratto sud. Si tratta di una problematica che si trascina da tempo e che mette in difficoltà anche le attività economiche presenti lungo questo tratto di lungomare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Dopo la frana riapre la strada provinciale a Fossacesia, continua la conta dei danni del maltempo

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