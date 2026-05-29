Il Cinema Majestic nel centro di Roma ha riaperto dopo anni di chiusura. La sala, simbolo della cultura locale, è stata restaurata e rimessa in funzione. La riapertura è avvenuta questa mattina, con la proiezione di un film classico. La gestione ha annunciato che l’obiettivo è offrire nuovamente uno spazio dedicato al cinema e alla comunità. La sala tornerà a funzionare con programmazioni regolari e eventi speciali.

Dopo anni di chiusura, torna ad accendersi uno dei luoghi simbolo della cultura romana. Ha riaperto completamente rinnovato il Cinema Majestic, storico spazio situato a pochi passi da Piazza Santi Apostoli e via del Corso, pronto a diventare nuovamente un punto di riferimento per appassionati, professionisti e protagonisti del mondo cinematografico. Il nuovo Majestic si presenta con due sale dotate di tecnologie all’avanguardia per le proiezioni e poltrone di ultima generazione, ma l’ambizione va oltre la semplice programmazione cinematografica. L’obiettivo è infatti creare un luogo di incontro tra chi il cinema lo realizza e chi lo vive da spettatore, favorendo il dialogo culturale e artistico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Riapre il Cinema Majestic: nuova vita per una storica sala nel cuore di Roma

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