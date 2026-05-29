Cody Rhodes ha commentato il comportamento di Sami Zayn durante l'ultimo episodio di SmackDown, definendolo meschino. Dopo l'episodio, Rhodes ha rivolto un invito ai fan italiani, chiedendo di fare più rumore rispetto a quelli francesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui fatti accaduti, ma Rhodes ha espresso chiaramente il suo disappunto e ha invitato il pubblico a reagire con entusiasmo.

Cody Rhodes non sembra intenzionato a perdonare facilmente Sami Zayn per il suo recente comportamento a SmackDown, ma il campione indiscusso della WWE non vuole nemmeno lasciare che questa vicenda gli faccia perdere la concentrazione. Durante un’apparizione a SportsCenter di ESPN, Rhodes ha commentato il teso finale di SmackDown, quando Zayn è rimasto a guardare mentre Gunther lo attaccava alle spalle con una Sleeper Hold. “Penso che tutti conoscano quel detto del mondo del wrestling: tutti vogliono che tu abbia successo, tutti vogliono vederti in cima, ma non vogliono che tu abbia troppo successo”, ha spiegato Rhodes. “Se dovessi descrivere Sami Zayn con una sola parola, direi: meschino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Rhodes non perdona Zayn: “È stato meschino”. Poi la sfida ai fan italiani: “Fate più rumore della Francia”

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