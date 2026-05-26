Durante un concerto, Zayn Malik è stato colpito da una fan che gli ha lanciato due bottiglie d’acqua. L’artista, già coinvolto in precedenti incidenti come uno scontro con un ex collega e un ricovero in ospedale, si trovava sul palco quando l’aggressione si è verificata. Non ci sono state conseguenze fisiche gravi per Malik, ma l’episodio si aggiunge alle recenti difficoltà legate alla sua attività musicale, tra cancellazioni di tour e tensioni pubbliche.

Non c’è pace per Zayn Malik. Dopo lo scontro fisico con Louis Tomlinson, il ricovero in cardiologia e la cancellazione di 22 date del tour mondiale, l’ex cantante degli One Direction si è trovato a schivare due bottiglie d’acqua lanciate contro di lui da una fan esasperata. L’episodio alla Banquet Records di Kingston upon Thames, ha riacceso il dibattito su una tendenza pericolosa che sembrava archiviata: quella di scagliare oggetti contro le star durante eventi dal vivo. I video dell’aggressione hanno fatto il giro del web in poche ore, mostrando Malik che evita per un soffio una bottiglia diretta al volto, mentre una seconda finisce ai suoi piedi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Zayn Malik è stato quasi colpito al suo concerto da una fan arrabbiata: la moda pericolosa non si ferma

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