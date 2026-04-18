Zayn Malik è stato ricoverato in ospedale per una malattia ancora sconosciuta. La promozione del suo nuovo album, intitolato “Konnakol”, e un evento con i fan sono stati annullati. L’artista ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in ospedale, scrivendo di essere ancora in convalescenza. La notizia ha attirato l’attenzione dei suoi sostenitori, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Zayn Malik ha fatto preoccupare i suoi fan. L’ex One Direction ha condiviso venerdì 17 aprile su Instagram una foto preoccupante scattata in ospedale, rivelando di essere “ancora in convalescenza” da una malattia misteriosa. L’artista avrebbe dovuto esibirsi al Circuit di Kingston alle 21 del 13 aprile per uno speciale concerto “One Night Only”, per presentare i nuovi brani del suo album “Konnakol”. Ma il cantante si è sentito male e l’organizzatore dell’evento, Banquet Record, ha annunciato su Instagram il rinvio dello spettacolo. Malik ha poi condiviso un messaggio sui social: “Ai miei fan, grazie a tutti voi per il vostro amore e supporto, ora e sempre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zayn Malik è stato ricoverato d’urgenza in ospedale “per una misteriosa malattia”. Annullata la promozione del nuovo disco “Konnakol” e un evento con i fan

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“Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com

Zayn è il protagonista in copertina sul nuovo numero di Elle India. facebook