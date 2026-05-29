Revisori contabili | via al blocco per 34 giovani commercialisti

Il Consiglio nazionale dei revisori ha annunciato il blocco dell’accesso alla professione per 34 giovani commercialisti. La misura riguarda coloro che non hanno ancora maturato l’esperienza richiesta per esercitare come revisori ufficiali. Il nuovo sistema di sorteggio attribuirà i primi incarichi ai revisori selezionati tramite questo meccanismo. Restano da chiarire le modalità con cui i nuovi professionisti potranno acquisire l’esperienza necessaria per superare i limiti imposti.

? Domande chiave Come potranno i 34 nuovi professionisti superare il limite dell'esperienza?. Quali enti riceveranno i primi revisori tramite il nuovo sistema di sorteggio?. Perché il requisito dei tre anni di esperienza è stato finalmente scardinato?. In che modo l'ingresso dei giovani influenzerà il controllo della spesa pubblica?.? In Breve 34 nuovi professionisti inseriti nell'elenco speciale tramite la determinazione 608 del 26 maggio 2026.. Accesso garantito con 10 crediti formativi superando il requisito dei 3 anni di esperienza.. Un revisore su tre viene assegnato tramite sorteggio tra i candidati dell'elenco speciale.. Lacorazza sollecita sorteggi immediati per i collegi contabili delle Ater di Potenza e Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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