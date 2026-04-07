L’Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì-Cesena ha eletto il nuovo consiglio direttivo al termine del mandato 2023-2026. Sono stati scelti professionisti under 43, con il rinnovo che segue un triennio caratterizzato da attività formative e associative. L’assemblea ha concluso le votazioni e ha nominato i membri che guideranno l’associazione nei prossimi anni.

Confermato il presidente Mondardini alla guida del sindacato di categoria per il triennio 2026-2029. Tra gli obiettivi: formazione, orientamento nelle scuole e il consolidamento della rete nazionale L’Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì-Cesena ha rinnovato il proprio consiglio direttivo al termine del mandato 2023–2026, un triennio che ha segnato il rilancio dell’associazione dopo un periodo di inattività, attraverso un'attività formativa, associativa e di rappresentanza. Nel corso del mandato, l’Unione ha promosso convegni e momenti di approfondimento su temi di attualità professionale, partecipato a... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Lega, pronto il nuovo direttivo: Andrea Maule eletto presidenteAndrea Maule è il nuovo segretario provinciale della Lega e il direttivo sarà composto anche da Paola Piu, Luca Salvadori, Walter Capitani, Sara...

International Women’s Association of Modena, eletto il nuovo consiglio direttivoUna comunità di donne che supporta le donne: l’International Women’s Association of Modena (IWA Modena) continua a crescere e a rinnovarsi.

Argomenti più discussi: Professionisti under 43 al voto: eletto il nuovo direttivo dei giovani commercialisti; BIM nel MEP in Italia: un’adozione ancora incompiuta; Gli allenatori liberi sul mercato e quali sono le scadenze dei big in Italia e all’estero; Montecchio Maggiore, Mister Rasia Polo porta il settore giovanile biancorosso in Sala Universitaria.

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