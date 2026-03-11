Da commercialisti ed esperti contabili di Milano una bussola per capire l’evoluzione della professione

Giovedì 26 febbraio 2026, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, durante la prima lezione del corso di Bilancio, Principi Contabili e Analisi Finanziaria, hanno partecipato commercialisti ed esperti contabili di Milano. L’incontro ha visto approfondimenti sui cambiamenti recenti e sulle sfide della professione contabile. La discussione si è concentrata sulle novità normative e sulle pratiche adottate dagli operatori del settore.

Giovedì 26 febbraio 2026, durante la prima lezione del corso di Bilancio, Principi Contabili e Analisi Finanziaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, sono intervenute la prof.ssa Roberta Provasi ha ospitato il Presidente dott. Edoardo Ginevra e la Vicepresidente dott.ssa Michaela Marcarini dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. All'incontro hanno partecipato anche gli studenti del corso della prof.ssa Paola Saracino, per un confronto sull'evoluzione della professione e sulle prospettive per chi intende intraprendere questo percorso. Il dialogo si è sviluppato in modo diretto, con domande che...

