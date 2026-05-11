Lesioni e revenge porn alla fidanzata arrestato a Verona

Un giovane di 25 anni, originario di Caserta e appartenente a una famiglia di imprenditori, è stato arrestato a Verona dai carabinieri con l'accusa di aver causato lesioni alla propria fidanzata e di aver pubblicato materiale intimo senza consenso. L’uomo, che viveva nella città veneta, è stato fermato nella serata di ieri e portato in caserma per le formalità di rito. L’indagine è ancora in corso per stabilire i dettagli delle accuse.

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Tempo di lettura: 2 minuti È stato arrestato dai carabinieri a Verona L.L., giovane casertano appartenente ad una nota famiglia di imprenditori. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di sequestro di persona, lesioni, maltrattamenti, minacce e revenge porn, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta della procura sammaritana avviata dopo la denuncia dall’ex fidanzata di Luserta. Secondo il racconto fornito dalla giovane ai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, la notte del 5 aprile scorso, dopo una serata nel...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lesioni e revenge porn alla fidanzata, arrestato a Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arrestato a Verona un giovane casertano: le accuse dell’ex fidanzata tra sequestro, violenze e revenge pornUn giovane casertano di una famiglia di imprenditori del settore cave è stato arrestato a Verona nell’ambito di un’inchiesta per sequestro di... Violenza, minacce e revenge porn all'ex fidanzata, arrestato il figlio di LusertaÈ stato arrestato a Verona Luigi Luserta, giovane casertano appartenente a una nota famiglia di imprenditori attiva nel settore delle cave. Argomenti più discussi: Ceccano - Stupro di gruppo, processo alle fasi finali; Codice rosso, allarme in crescita: Fino a tre casi al giorno, parla la procuratrice Elvira Antonelli; Larino, 50 fascicoli Codice Rosso ogni trimestre: cosa cambia con la stanza di ascolto protetto; Ceccano - Stupro di gruppo, sentenza a ottobre. Per il 59% degli americani #Trump non è lucido di mente. Sulla #primapagina dei nostri giornali di oggi, #5maggio2026 . Li trovate qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com