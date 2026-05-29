Reunion di Un medico in famiglia in tv | Lino Banfi e Milena Vukotic incontrano i loro nipoti televisivi

La reunion di Un medico in famiglia in diretta a La Volta Buona. Lino Banfi e Milena Vukotic incontrano i loro nipoti televisivi: Margot Sikabonyi, Eleonora e Michael Cadeddu, gli indimenticabili Maria, Annunccia e Ciccio Martini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un Medico in Famiglia, LINO BANFI e GIULIO SCARPATI si ritrovano: Eravamo davvero padre e figlio

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Milena Vukotic: “Io e Lino Banfi non siamo immortali”. Per chi vuole il ritorno di Un medico in famigliaUn'attrice nota ha dichiarato che lei e un collettivo attore non sono immortali, commentando il possibile ritorno di una serie televisiva molto amata.

“Bisogna che la Rai si sbrighi, non siamo immortali. Io e Lino Banfi vorremmo tanto girare l’ultima stagione della nostra serie del cuore”: Milena Vukotic spinge per il ritorno di “Un medico in famiglia”Milena Vukotic ha fatto un appello affinché la Rai acceleri i tempi per la realizzazione di una nuova stagione di “Un medico in famiglia”.

Temi più discussi: A Torino il summit dei sindaci d'Europa targato Bloomberg. La città tra misure di sicurezza e polemiche. L'opposizione: No a riunioni segrete; Il principe usignolo Quang Vinh riporta alla mente i ricordi della giovinezza.; L'artista di fama internazionale Lê Trung Th?o desidera riproporre lo spettacolo Exile per offrire un'esperienza tre in uno.; WWE: Cresce l’ottimismo per il ritorno di Nikki Bella.

Solo chi e nato negli anni 90 ed cresciuta/o con questa fiction sa quanto e importante questa reunion #UnMedicoInFamiglia x.com

Potrebbe funzionare un reboot se... reddit

Margot Sikabonyi: La farei una reunion di Un Medico in famiglia. Uno sciamano alle Hawaii mi ha aiutatoMargot Sikabonyi, intervistata da Francesca Fialdini, ha raccontato delle difficoltà incontrate nell’interpretare un ruolo come quello di Maria in Un medico in famiglia. A distanza di anni, però, ... fanpage.it

Margot Sikabonyi: Ho fatto pace con Maria. La reunion di Un Medico in Famiglia? Oggi direi di sìL’attrice, nota per il suo ruolo in Un Medico in Famiglia, ha parlato a Da Noi… a ruota libera del rapporto complesso con un personaggio in cui è rimasta ingabbiata per anni. Oggi, dopo diverse fughe ... fanpage.it