A Bologna, l’autostazione sarà rinnovata con più parcheggi, un rooftop e un supermercato. L’obiettivo è trasformare uno dei principali punti di accesso alla città in un’area moderna, accessibile e integrata con i servizi di mobilità urbana. I lavori prevedono l’ampliamento delle aree di sosta, l’installazione di un terrazzo panoramico e l’apertura di un supermercato all’interno della struttura. L’intervento mira a migliorare i servizi per i viaggiatori e a integrare diverse modalità di trasporto.

Bologna, 28 maggio 2026 – “Un’ autostazione nuova, per trasformare uno dei principali punti d’accesso cittadini in un’infrastruttura moderna, accessibile e integrata con il sistema della mobilità urbana”. Parcheggi, spazi per l’arte e un rooftop. Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore davanti all’ingresso in piazza XX Settembre del terminal bus bolognese, durante il giro dei cantieri in corso nell’edificio. Tra le novità: spazi al piano terra, l’ampliamento del parcheggio sotterraneo con 35 nuovi posti auto, e la realizzazione del collegamento tra piano terra, garage e primo piano, in funzione entro questa estate. I lavori, aggiunge Lepore, toccano anche il secondo piano: “Un’area di oltre 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autostazione di Bologna: più parcheggi, il rooftop e un supermarket

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