L’amministrazione comunale ha illustrato lo stato dei lavori di ristrutturazione dell’edificio del terminal bus in piazza XX Settembre. Il progetto prevede l’aumento dei posti auto e l’installazione di un supermercato. I cantieri sono in corso e si prevede il completamento entro la fine di luglio 2027. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui soggetti coinvolti nelle opere.

Il Comune ha mostrato lo stato dei lavori in corso nell’edificio del terminal bus in piazza XX Settembre. Tra le novità: 35 stalli aggiuntivi, il tetto diventerà calpestabile da tutti. Spazio anche ad arte e cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il restyling in autostazione: più parcheggi e un supermarket. Cantieri conclusi a fine luglio 2027

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