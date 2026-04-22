Due fratelli gemelli di 23 anni sono rimasti vittime di un incidente avvenuto in un’area boschiva nella serata di martedì 21 aprile a Magione, in provincia di Perugia. I ragazzi sono stati trovati folgorati e, secondo quanto si è appreso, uno di loro aveva cercato di salvare l’altro prima di perdere la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Magione (Perugia), 22 aprile 2026 – Sono due gemelli di 23 anni di Magione le due vittime del tremendo incidente che è avvenuto in un’area boschiva nella serata di martedì 21 aprile. Lo spiega all’Ansa il sindaco della città in provincia di Perugia. Secondo il suo racconto, i due ragazzi, Giacomo e Francesco Fierloni, stavano allenando dei piccioni da riporto. Probabilmente uno di questi volatili è finito sul palo della media tensione e loro avrebbero cercato di farlo scendere aiutandosi con un tubo metallico. A compiere questa operazione sarebbe stato uno dei due gemelli, rimasto folgorato per primo. L'altro potrebbe essere morto nel tentativo di soccorrerlo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Uno ha cercato di salvare l’altro”: sono due fratelli gemelli di 23 anni i ragazzi morti folgorati nel bosco

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