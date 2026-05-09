Con l’arrivo delle giornate di sole e delle temperature più miti, molte persone si preparano a trascorrere i weekend al mare o a partire per le prime vacanze. La spiaggia diventa un luogo ideale per allenarsi, grazie all’aria salmastra che aiuta a ridurre gli ormoni di ansia e stress. Sport e attività sulla battigia sono praticati sempre più spesso, contribuendo a migliorare il benessere di corpo e mente.

di Marina Santin L’arrivo delle giornate di sole e delle temperature più miti segna ufficialmente l’inizio della stagione dei weekend al mare e, per i più fortunati, delle prime vacanze. Unico obiettivo, concedersi il meritato relax e "ricaricare le pile" dopo l’inverno. Contrariamente a quanto si pensi però, non sarà oziare sul lettino o crogiolarsi al sole a regalare benessere e nuove energie. Praticare sport sulla spiaggia, invece, si rivelerà una delle esperienze più rigeneranti, benefica per il fisico e per la mente. A partire dalla sensazione di calma e serenità che relegano gli ampi spazi (per fortuna ancora poco affollati), l’aria profumata di salsedine (ricca di preziosi sali minerali come cloruro di sodio, magnesio, iodio e potassio) e il rumore regolare delle onde che si infrangono sulla riva.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La riva del mare è uno degli ambienti ideali dove allenarsi Gli ioni dell’aria salmastra riducono gli ormoni di ansia e stress. Sport in spiaggia. Fa stare meglio corpo e mente

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Allenarsi all’alba conquista gli italiani: 1 su 3 fa sport prima di colazioneIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Stress e felicità: così gli ormoni influenzano il comportamento dei cani. Lo studio che svela la chimica delle emozioniI cani come gli esseri umani mettono in atto un comportamento in base alla chimica: un team di ricercatori sud coreani ha esaminato le risposte di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: SportMediaset: Il grande sport in riva al mare; La riva del mare è uno degli ambienti ideali dove allenarsi Gli ioni dell’aria salmastra riducono gli ormoni di ansia e stress. Sport in spiaggia. Fa stare meglio corpo e mente; TchoukBall Festival, la 22esima edizione è sport e relax: cinque tornei, dai giovanili allo Slam, e aperitivi in riva al mare; Vista mare? Troppo poco: 20 ristoranti dove si mangia praticamente sulla spiaggia (o quasi).

Consulti e sport in riva al mare, al via le Spiagge della saluteÈ possibile prendersi cura della salute anche d'estate e nel posto che più richiama la bella stagione: in riva al mare. È questo questo il messaggio che vuole portare 'Le Spiagge della Salute', evento ... ansa.it

Sport e spettacolo in... riva al mare. Sbarca il bob olimpicodi Mirko Di MeoIl Fantini Club di Cervia sabato 12 luglio ospiterà una giornata straordinaria dedicata allo sport e al divertimento in compagnia degli atleti olimpici della Nazionale Italiana di bob. quotidiano.net

Sport, #solidarietà e partecipazione hanno caratterizzato la ventesima edizione del Premio Ippico #Nazionale #CorpoGuardiediCittà andata in scena martedì 28 aprile all’ #Ippodromo San Rossore. Un appuntamento ormai storico per la stagione #ippica italia x.com

Bar sport di r/italy reddit