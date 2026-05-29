Il Comune ha emanato un’ordinanza sulle emissioni sonore, che stabilisce limiti e orari per le attività rumorose. La nuova regolamentazione mira a bilanciare le esigenze di vivacità economica e sociale con il diritto dei residenti alla quiete, soprattutto nei mesi estivi. Sono previste restrizioni specifiche per locali pubblici, eventi all’aperto e lavori diurni, con l’obiettivo di ridurre i disturbi durante le ore notturne e nelle fasce di maggiore riposo.

CORCIANO - Contemperare la vitalità economica e sociale del territorio con il diritto alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, specialmente durante la stagione estiva. È l’obiettivo dell’ ordinanza emanata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Corciano, volta a disciplinare le emissioni sonore sul territorio. Il provvedimento, in vigore dal primo giugno per restare attivo fino al 30 settembre, fissa regole e orari ben precisi per le attività musicali e sonore, sia all’interno che all’esterno dei locali, coinvolgendo i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i circoli ricreativi e le attività di intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regole per le emissioni sonore. C’è l’ordinanza del Comune

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