Stagione balneare 2026 firmata l' ordinanza naturista | tutte le regole previste

Con l'inizio della stagione balneare 2026, il Comune di Ravenna ha emanato un'ordinanza che consente la pratica del naturismo sulla spiaggia di Lido di Dante. Contestualmente, riprendono i servizi di sosta a pagamento e il servizio del Navetto Mare sui lidi. La disposizione stabilisce le regole da seguire per chi sceglie di praticare il naturismo durante i mesi estivi.

Si avvicina l'apertura ufficiale della nuova stagione balneare e, mentre riparte la sosta a pagamento e il servizio del Navetto Mare sui lidi, il Comune di Ravenna firma l'ordinanza che permette la pratica del naturismo sulla spiaggia di Lido di Dante.L'atto, come anche negli anni scorsi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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