A Napoli è stata firmata l’ordinanza che stabilisce le regole per la stagione balneare 2026. L’atto definisce le modalità di accesso alle spiagge, i controlli sulla qualità delle acque e le aree interdette per motivi di sicurezza. La normativa entrerà in vigore nei prossimi giorni e riguarda tutte le zone costiere della città. Gli interventi sono stati adottati per garantire sicurezza e tutela ambientale durante il periodo estivo.

Al via la stagione balneare 2026 a Napoli: il sindaco firma l'ordinanza con le regole per l'accesso alle spiagge, la qualità delle acque e le zone interdette per motivi di sicurezza. L'estate si avvicina e la città di Napoli si prepara ad accogliere cittadini e turisti lungo le sue coste. Il sindaco Gaetano Manfredi ha ufficializzato l'avvio della stagione balneare 2026 firmando un'ordinanza che definisce il calendario e le modalità di fruizione del litorale cittadino. Il periodo di attività balneare sarà compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, un arco temporale durante il quale l'amministrazione monitorerà attentamente lo stato di salute delle acque.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, firmata l’ordinanza per la stagione balneare 2026: ecco le regole

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