Valmarecchia più supporto alle famiglie | consulenze psicologiche e analisi dei bisogni

A Valmarecchia, le famiglie che si rivolgono ai Servizi sociali trovano un punto di riferimento importante, offrendo loro consulenze psicologiche e analisi dei bisogni. Questi servizi, spesso considerati semplicemente come supporto, rappresentano un aiuto concreto per affrontare le difficoltà legate all’educazione e alla vita quotidiana. La presenza di queste strutture permette alle famiglie di sentirsi meno sole di fronte alle sfide che devono affrontare.

Non chiamatelo solo “servizio”, perché per le famiglie della Valmarecchia che ogni anno si rivolgono ai Servizi sociali si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per non sentirsi soli di fronte alle sfide dell'educazione. L’Unione dei Comuni della Valmarecchia conferma e rafforza il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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