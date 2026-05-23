Il Veneto per l' assistenza familiare | progetto di legge bipartisan per i caregiver
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un progetto di legge bipartisan dedicato all’assistenza familiare. La legge mira a sostenere i caregiver che si occupano di persone non autosufficienti, con interventi pratici e riconoscimenti ufficiali. La misura rappresenta un passo avanti nel riconoscimento del ruolo di chi assiste familiari e si inserisce in un quadro di supporto concreto per queste figure. L’approvazione segna un cambiamento significativo nel panorama politico regionale riguardo ai servizi di assistenza familiare.
Una svolta importante per il Veneto e chi si prende cura dei suoi cari, dal punto di vista pratico e anche della prassi politica. Il 22 maggio è stato presentato a Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale, il progetto di legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Presentazione del Pdl a sostegno dei Caregiver
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