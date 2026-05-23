Il Veneto per l' assistenza familiare | progetto di legge bipartisan per i caregiver

Notizia in breve

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un progetto di legge bipartisan dedicato all’assistenza familiare. La legge mira a sostenere i caregiver che si occupano di persone non autosufficienti, con interventi pratici e riconoscimenti ufficiali. La misura rappresenta un passo avanti nel riconoscimento del ruolo di chi assiste familiari e si inserisce in un quadro di supporto concreto per queste figure. L’approvazione segna un cambiamento significativo nel panorama politico regionale riguardo ai servizi di assistenza familiare.