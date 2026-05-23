Il Veneto per l' assistenza familiare | progetto di legge bipartisan per i caregiver

Da padovaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un progetto di legge bipartisan dedicato all’assistenza familiare. La legge mira a sostenere i caregiver che si occupano di persone non autosufficienti, con interventi pratici e riconoscimenti ufficiali. La misura rappresenta un passo avanti nel riconoscimento del ruolo di chi assiste familiari e si inserisce in un quadro di supporto concreto per queste figure. L’approvazione segna un cambiamento significativo nel panorama politico regionale riguardo ai servizi di assistenza familiare.

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Una svolta importante per il Veneto e chi si prende cura dei suoi cari, dal punto di vista pratico e anche della prassi politica. Il 22 maggio è stato presentato a Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale, il progetto di legge regionale “Disposizioni per il riconoscimento, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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