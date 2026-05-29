Un camion che trasportava animali si è ribaltato sulla via Emilia nel Reggiano. Dieci maiali sono scappati dal veicolo e si aggirano ancora sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e cercare di catturare gli animali in fuga. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incidente.

Reggio Emilia, 29 mag. (Adnkronos) - Un camion per il trasporto animali si ribalta sulla via Emilia nel reggiano e dieci maiali si ritrovano a girovagare sulla carreggiata. È accaduto a Calerno, frazione di Sant'Ilario d'Enza, all'altezza dell'incrocio con via XXV aprile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono stati attivati inoltre polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario della Asl per la messa in sicurezza degli animali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camion si ribalta nel reggiano, maiali in fuga sulla via Emilia

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