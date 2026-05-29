Camion si ribalta | maiali in fuga sulla via Emilia traffico nel caos

Un camion si è ribaltato sulla via Emilia a Calerno di Sant’Ilario, nel Reggiano, causando la fuga di diversi maiali sulla strada. Il traffico sulla via Emilia è rimasto bloccato, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti correlati.

Reggio Emilia, 29 maggio 2026 – Maiali in fuga sulla via Emilia e traffico in tilt a Calerno di Sant’Ilario, nel Reggiano. All’altezza dell’incrocio con via XXV Aprile, un camion adibito al trasporto di animali si è ribaltato. Scampati al mezzo incidentato, gli animali hanno cominciato a girovagare nei dintorni, tra carreggiata, banchine e guardrail, trasformando uno snodo già molto trafficato in una scena a metà tra cronaca nera e commedia rurale. Traffico rallentato. Gli automobilisti si sono trovati davanti non il solito rallentamento da ora di punta, ma un incolonnamento decisamente insolito: porcelli spaesati sull’asfalto e operatori impegnati a riportare ordine, sicurezza e un minimo di disciplina alla mandria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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