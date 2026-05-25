Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Reggio Emilia con l’accusa di aver pianificato un attentato per conto dello Stato islamico. Secondo le fonti investigative, aveva manifestato l’intenzione di recarsi in città armato di un'arma da fuoco. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato il sospetto prima che potesse mettere in atto il piano. La polizia ha sequestrato materiale ritenuto utile alle indagini. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sulla rete di contatti del giovane.

La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano, con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale: gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato, in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, preparava un attentato per lo Stato islamico: fermato un 22enne

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