Alle 6 del mattino, un netturbino è stato investito da un'auto mentre lavorava in strada. L'incidente ha causato la perdita di una gamba all'uomo. La vittima ha ottenuto un risarcimento di 900 mila euro. L'incidente è avvenuto all'inizio del turno di lavoro, in un orario mattutino. Gli accertamenti sulle cause dell'incidente sono ancora in corso.

Quattro anni fa, un gravissimo incidente stradale a Reggio Emilia è costato l'amputazione di una gamba a un netturbino di soli 21 anni. Oggi la vittima ha 25 anni, è disoccupato e cerca il riscatto attraverso gli studi universitari, mentre la giustizia ha presentato il conto: il tribunale ha condannato il conducente e l'assicurazione a pagare oltre 934 mila euro di risarcimento all'Inail., Come racconta il Corriere di Bologna il ragazzo sta caricando i rifiuti sul furgoncino quando un'auto lo investe in pieno, schiacciandolo contro l’autocarro. L’urto è violentissimo, viene portato in ospedale d'urgenza, ma le lesioni risultano sin da subito gravissime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, netturbino travolto da un'auto perde una gamba: risarcimento da 900mila euro

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