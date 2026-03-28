Reggio Emilia si sporge troppo e viene travolto da un treno | amputate le gambe a un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato travolto da un treno giovedì sera alla stazione di Reggio Emilia. Secondo quanto riferito, mentre aspettava sul monopattino sulla banchina, si sarebbe sporto oltre la linea gialla. L'intercity lo ha trascinato per alcuni metri, causando gravi ferite alle gambe e rendendo necessario l'intervento medico che ha portato all'amputazione delle gambe.

Il grave incidente giovedì sera alla stazione di Reggio Emilia: l'uomo stava aspettando a bordo del suo monopattino e si sarebbe sporto troppo oltre la linea gialla sulla banchina quando è arrivato un Intercity che lo ha trascinato per diversi metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito tra un treno: 30enne gravissimoReggio Emilia, 26 marzo 2026 - Stava aspettando il treno sul binario 4 della stazione centrale di Reggio Emilia a bordo del suo monopattino. Reggio Emilia, riga l'auto del dirigente scolastico e viene denunciatoReggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Avrebbe rigato l’auto del proprio dirigente per vendetta, come ritorsione per un richiamo ricevuto sul posto di... Tutti gli aggiornamenti su Reggio Emilia Discussioni sull' argomento Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito da un treno: 30enne gravissimo; Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito tra un treno | 30enne gravissimo. Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito tra un treno: 30enne gravissimoDramma alla stazione centrale di Reggio Emilia, al giovane sono state amputate entrambe le gambe. Il traffico ferroviario sulla linea è rimasto bloccato per oltre un’ora ... msn.com Reggio Emilia, scivola col monopattino e viene investito da un treno: amputate entrambe le gambeGrave incidente alla stazione di Reggio Emilia: 30enne travolto da un treno, amputate entrambe le gambe, condizioni critiche in ospedale. blitzquotidiano.it Scomparsa Elena, 14 anni, residente a Borzano di Albinea. Della ragazza non si hanno notizie da giovedì mattina. L’ultimo avvistamento è nella zona di Santa Croce e piazzale Europa, a Reggio Emilia, dove la ragazza sarebbe scesa da un autobus. Elena è - facebook.com facebook Pallavolo A3M Spareggio Promozione - Reggio Calabria cerca il successo per riequilibrare la serie contro Reggio Emilia x.com