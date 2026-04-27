Un uomo di Ravenna ha subito l'amputazione di una gamba dopo aver ricevuto una protesi al ginocchio. Dopo l'intervento, per sei anni non è stata diagnosticata un'infezione che si sarebbe sviluppata successivamente. La vicenda ha portato a una richiesta di risarcimento di 650mila euro, a seguito di complicazioni che si sono manifestate a distanza di tempo dall'operazione. La causa è attualmente in corso in sede giudiziaria.

L’operazione per una protesi al ginocchio si è trasformata in un incubo in una clinica privata a Ravenna. Un calvario durato 6 anni, tra infezioni e dolori estenuanti, che si è concluso con l’amputazione della gamba. Aveva un’infezione, ma per 6 anni non gli era stata diagnosticata. Da lì è iniziata una causa con la struttura privata che ha portato a un maxi risarcimento: ben 650 mila euro., Come spiega il Corriere della Sera, l’uomo, nonostante l’apparente assenza di complicazioni dell’intervento di artroprotesi del ginocchio sinistro eseguito nel mese di aprile del 2013 in una clinica privata di Ravenna, aveva in realtà contratto un’infezione «tardivamente diagnosticata».🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ravenna, gamba amputata dopo la protesi al ginocchio: maxi risarcimento da 650mila euro

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