Referendum contro i soldi ai giornali | per seguire la vicenda i giornali chiedono più soldi

Da lortica.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giornali chiedono più fondi per coprire i costi legati alla richiesta di referendum contro i finanziamenti pubblici ai media. La richiesta arriva dopo che i giornali hanno pubblicato documenti ufficiali e comunicati stampa, incluso quello dell’Associazione Schierarsi, che evidenzia le difficoltà finanziarie del settore. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra media e politica, con la richiesta di risorse aggiuntive per garantire l’accesso alle informazioni.

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Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Associazione Schierarsi AREZZO – Fine settimana di passione per l’editoria italiana. Sabato 30 e domenica 31 maggio arriva infatti il “Firma Day”, la mobilitazione nazionale per raccogliere sottoscrizioni a favore del referendum che punta ad abolire il finanziamento pubblico ai giornali. L’iniziativa, promossa dall’associazione Schierarsi, consentirà ai cittadini di firmare anche ad Arezzo, tra mercato, piazze e portici. Molto meno entusiasta, invece, il mondo dell’informazione: secondo le prime stime, ai banchetti si registrerebbe una partecipazione vicina allo zero da parte di direttori, editori e responsabili amministrativi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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