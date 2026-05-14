basta soldi ai giornali se i giornali sono questi

Nel panorama attuale, molte testate giornalistiche si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie, con alcuni che hanno ridotto o sospeso le pubblicazioni. La mancanza di risorse economiche ha portato a tagli del personale e a una diminuzione della qualità dell’informazione. In alcuni casi, le testate sono state costrette a cedere alle pressioni di inserzionisti o finanziatori, influenzando la linea editoriale. La crisi del settore si accompagna a un calo generale di lettori e di entrate pubblicitarie.

Cari lettori, andiamo per ordine. Se è vero che la democrazia poggia su pilastri solidi, il giornalismo è certamente uno di questi. Ci sono stati momenti in Italia in cui la tenuta democratica è stata messa a rischio, e credo che quello attuale sia proprio uno di quelli. In un contesto simile, l’informazione non è un accessorio, ma una necessità vitale. Eppure, oggi ci troviamo di fronte a un sistema che fa acqua da tutte le parti. La scelta del Fatto Anche per il 2026, il Fatto Quotidiano ha rinunciato ai 752.000 euro del fondo straordinario — i famosi 10 centesimi a copia stampata. Una scelta di coerenza, portata avanti nonostante le difficoltà del mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Giuseppe Salamone: BASTA SOLDI AI GIORNALI: Adesso tremano davvero! Fonte in descrizione del VIDEO

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