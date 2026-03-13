art bonus fondazione carisp e styma per il recupero della torre civica

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Styma hanno donato complessivamente 2 milioni di euro per il progetto di recupero della Torre Civica di Longiano. L’iniziativa coinvolge il Comune di Longiano, che ha avviato il programma Art Bonus per finanziare i lavori di restauro. Nuovi donatori si sono aggiunti al progetto, contribuendo a sostenere il recupero del monumento storico.

Art Bonus Torre Civica: nuovi donatori sostengono il progetto del Comune di Longiano. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Styma hanno donato complessivamente 2.500 euro. Prosegue così il percorso di valorizzazione della Torre Civica promosso dal Comune di Longiano attraverso lo strumento dell’Art Bonus. L’Amministrazione comunale ha reso noto con soddisfazione l’adesione di due nuovi donatori al progetto: Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Styma, che hanno scelto di sostenere l’intervento dedicato alla tutela e alla valorizzazione di uno dei principali simboli storici della città. Il progetto è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del bene, con l’obiettivo di preservarne il patrimonio storico e architettonico e garantirne la fruibilità nel tempo da parte della comunità e dei visitatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

