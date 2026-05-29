Nelle elezioni comunali appena concluse ad Arezzo, 47 candidati hanno ottenuto zero preferenze, senza convincersi nemmeno loro stessi. Alcuni candidati hanno sfiorato le mille preferenze, mentre altri hanno scelto di non riceverne affatto. La distribuzione dei voti mostra una vasta gamma di risultati tra chi è riuscito a raccogliere consensi e chi, invece, ha ricevuto nessuna preferenza. La consultazione si è conclusa con un risultato vario tra i candidati in corsa.

AREZZO – Nelle elezioni comunali appena concluse c’è chi ha sfiorato le mille preferenze personali e chi, più modestamente, ha scelto un percorso diverso: zero. Secondo i dati pubblicati sul portale elettorale del Comune, ben 47 candidati al consiglio comunale hanno terminato la loro avventura politica senza raccogliere neppure una preferenza. Nessuna. Zero assoluto. La perfezione statistica. Un risultato che apre interrogativi profondi sulla natura umana, sulla fiducia e soprattutto sulle dinamiche familiari. Perché una cosa è prendere pochi voti. Un’altra è non riuscire a conquistare nemmeno quello che, teoricamente, dovrebbe essere il consenso più facile da ottenere: il proprio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Record ad Arezzo: 47 candidati non convincono nemmeno se stessi

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